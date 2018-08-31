Требуется перекрасить изображения

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт53 заявки448 просмотров

Требуется перекрасить изображение в разные цвета. Образец изображения прикрепляю.

7 лет назад
fotopaint85
Александр 
43 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Ретушь

    $70

    Нужно отретушировать около 40 фото после предметной съемки.  Основные пожелания:  1. Максимально приблизить цвет коробки к цвету основного фона (серого). Коробка не должна выделяться и привлекать к себе внимание.  2. Затереть и ...

    Обработка фотографий27 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Ретушь фото

    $60

    Нужно отретушировать 32 фото после предметной съемки. Основные пожелания:  1. Максимально приблизить цвет коробки к цвету основного фона (серого). Коробка не должна выделяться и привлекать к себе внимание.  2. Затереть и ...

    Обработка фотографий16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Обработка фотографии

    Здравствуйте, есть 9 макетов семейных трусов в клетку, нарисовать на них более красивые дизайны ткани так, чтобы обычный пользователь не понял, что они рисованные. Просто изменить цвет в фотошопе не подходит, так как ...

    Обработка фотографий4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Фотошоп

    Здравствуйте! Нужно отфотошопить 2 фото к 8 часам Нужно чтобы я был рядом с девушкой на другом фото и не было видно что фейк

    Обработка фотографий2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Обработать 8 фото

    Фото с дном кастрюли сделать на белом фоне. Набор посуды с банера сделать на белом фоне, овощи по кругу оставить, размер фото 660-400 чтобы до краев оставалось по 20 пикселей На остальных картинках ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Добрый день, уважаемые фрилансеры!

    Для интернет-магазина нам нужно 7-8 фото продукта, которые нужно сделать из предоставленного материала. Подробное ТЗ можете скачать здесь. Дочитайте ТЗ до конца и только тогда делайте ставки. https://drive.google.com/file/d/1xzHZ6wJRS8ZKyN8MA0NefTsfQeNxZsaN/view?usp=sharing

    Обработка фотографий13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад