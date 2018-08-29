Обработка личных фото в одном стиле

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт68 заявок547 просмотров

Нужно обработать для начала 15 фотографий в одном стиле для личного блога в инстаграм. Расчитываю на постоянное сотрудничествл для поддержания стиля профиля

7 лет назад
Frolovalina
Алина 
28 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров