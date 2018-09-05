Обработать 8 фото

Фото с дном кастрюли сделать на белом фоне.

Набор посуды с банера сделать на белом фоне, овощи по кругу оставить, размер фото 660-400 чтобы до краев оставалось по 20 пикселей

На остальных картинках убрать синюю этикетку где она есть и надпись на кастрюле и внизу на дне кастрюли аккуратно заретушировать чтобы это не было видно!