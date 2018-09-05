Обработать 8 фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен12 заявок251 просмотр

Фото с дном кастрюли сделать на белом фоне.

Набор посуды с банера сделать на белом фоне, овощи по кругу оставить, размер фото 660-400 чтобы до краев оставалось по 20 пикселей

На остальных картинках убрать синюю этикетку где она есть и надпись на кастрюле и внизу на дне кастрюли аккуратно заретушировать чтобы это не было видно!

7 лет назад
barscompani
Елена 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
7 лет назад
$5
1 день
Все отлично! Спасибо за работу, рекомендую!
Все отлично! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
7 лет назад