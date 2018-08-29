Всего 4 одностраничных однотипных макета. Работы немного, нужно сделать сегодня вечером. Оплата на ЯД.
Обработка фотографии
Здравствуйте, есть 9 макетов семейных трусов в клетку,
нарисовать на них более красивые дизайны ткани так, чтобы обычный пользователь не понял, что они рисованные.
Просто изменить цвет в фотошопе не подходит, так как размеры клеток нужно увеличивать. На выходе на каждый дизайн должно быть по 2 картинки. Одна одним слоем, а вторая со всеми слоями
Нужно 30 дизайнов.
В прикреплённых файлах найдете один из макетов и примерные дизайны, которые нужны.
Указывайте сроки и цену.
С уважением, Виктор
Заявки фрилансеров
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