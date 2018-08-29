Обработка фотографии

Здравствуйте, есть 9 макетов семейных трусов в клетку,

нарисовать на них более красивые дизайны ткани так, чтобы обычный пользователь не понял, что они рисованные.

Просто изменить цвет в фотошопе не подходит, так как размеры клеток нужно увеличивать. На выходе на каждый дизайн должно быть по 2 картинки. Одна одним слоем, а вторая со всеми слоями

Нужно 30 дизайнов.

В прикреплённых файлах найдете один из макетов и примерные дизайны, которые нужны.

Указывайте сроки и цену.

С уважением, Виктор