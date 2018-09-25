Сделать макеты документов для компании (однотипные)

Для интернет-магазина нам нужно 7-8 фото продукта, которые нужно сделать из предоставленного материала. Подробное ТЗ можете скачать здесь. Дочитайте ТЗ до конца и только тогда делайте ставки. https://drive.google.com/file/d/1xzHZ6wJRS8ZKyN8MA0NefTsfQeNxZsaN/view?usp=sharing