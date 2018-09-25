Сделать макеты документов для компании (однотипные)

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен15 заявок335 просмотров

Всего 4 одностраничных однотипных макета.  Работы  немного, нужно сделать сегодня вечером. Оплата на ЯД.

7 лет назад
AnnCreator
Анастасия 
39 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
38 отзывов

Выбранный исполнитель

excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
7 лет назад
$5
1 день
Очень хороший, исполнительный и ответственный человек!!! На него МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ!!!
Детально поставленная задача, быстрая оплата. Так же очень оперативные ответы на все вопросы. Приятный в общении человек, рекомендую!

Заявки фрилансеров

excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
7 лет назад