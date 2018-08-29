Ретушь фото

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт16 заявок276 просмотров

Нужно отретушировать 32 фото после предметной съемки.

Основные пожелания: 

1. Максимально приблизить цвет коробки к цвету основного фона (серого). Коробка не должна выделяться и привлекать к себе внимание. 

2. Затереть и сгладить все стыки и швы на коробке, где видно что она обклеена бумагой. 

3. Сделать материал коробки более матовым и фактурным (шероховатым).

PS: Примеры фактуры коробки, и соотношения цвета коробки с цветом фона во вложении. (Наши фото на сером фоне).

7 лет назад
Mariia01
Мария 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад

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