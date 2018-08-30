Нужно отретушировать около 40 фото после предметной съемки.

Основные пожелания:

1. Максимально приблизить цвет коробки к цвету основного фона (серого). Коробка не должна выделяться и привлекать к себе внимание.

2. Затереть и сгладить все стыки и швы на коробке, где видно что она обклеена бумагой.

3. Сделать материал коробки более матовым и фактурным (шероховатым).

PS: Примеры фактуры коробки, и соотношения цвета коробки с цветом фона во вложении(они в бежевом цвете). (Наши фото на сером фоне).