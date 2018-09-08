Всего 4 одностраничных однотипных макета. Работы немного, нужно сделать сегодня вечером. Оплата на ЯД.
Обтравить 19 изображений
Сделать в формате png или psd без фона. Оплата 30 руб./шт., всего 19 файлов – 570 руб.
Ссылка на файлы: https://yadi.sk/d/GgFeYGc33and94
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $5Обработка фотографий1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $70
Нужно отретушировать около 40 фото после предметной съемки. Основные пожелания: 1. Максимально приблизить цвет коробки к цвету основного фона (серого). Коробка не должна выделяться и привлекать к себе внимание. 2. Затереть и ...Обработка фотографий27 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно обработать для начала 15 фотографий в одном стиле для личного блога в инстаграм. Расчитываю на постоянное сотрудничествл для поддержания стиля профиляОбработка фотографий68 заявокЗакрыт7 лет назад
- $60
Нужно отретушировать 32 фото после предметной съемки. Основные пожелания: 1. Максимально приблизить цвет коробки к цвету основного фона (серого). Коробка не должна выделяться и привлекать к себе внимание. 2. Затереть и ...Обработка фотографий16 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, есть 9 макетов семейных трусов в клетку, нарисовать на них более красивые дизайны ткани так, чтобы обычный пользователь не понял, что они рисованные. Просто изменить цвет в фотошопе не подходит, так как ...Обработка фотографий4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Нужно отфотошопить 2 фото к 8 часам Нужно чтобы я был рядом с девушкой на другом фото и не было видно что фейкОбработка фотографий2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Фото с дном кастрюли сделать на белом фоне. Набор посуды с банера сделать на белом фоне, овощи по кругу оставить, размер фото 660-400 чтобы до краев оставалось по 20 пикселей На остальных картинках ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужен человек, который умеет качественно вырезать объекты и менять фон. Пишите примерные цены и сроки. Оплата Приват, Payoneer, PayPal.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен7 лет назад
Для интернет-магазина нам нужно 7-8 фото продукта, которые нужно сделать из предоставленного материала. Подробное ТЗ можете скачать здесь. Дочитайте ТЗ до конца и только тогда делайте ставки. https://drive.google.com/file/d/1xzHZ6wJRS8ZKyN8MA0NefTsfQeNxZsaN/view?usp=sharingОбработка фотографий13 заявокЗакрыт7 лет назад
Ретушь фотографий! Очень быстро!Обработка фотографий35 заявокЗакрыт7 лет назад