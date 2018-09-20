Обработка фото

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Завершен40 заявок561 просмотр

Здравствуйте, уважаемые исполнители!

Необходимо обработать фотографии:

339 фотографий нужно изменить фон (другой цвет в стилистике сайта).

Интересуют стоимость и сроки. 

7 лет назад
d-jones
40 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

violino
38 лет
12 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
7 лет назад
$1
1 день
Escrow
Всё на высоте! Рекомендую!
Заказчик четко поставил задачу, Я выполнила её в срок. Но потом он пропал. Оплатил только через неделю. Ничего не сказав. На сообщения не отвечал. Потом извинился

Заявки фрилансеров

violino
38 лет
12 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
7 лет назад