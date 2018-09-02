Отреставрировать фотографию

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт16 заявок526 просмотров

Есть старая фотография, сделана на фотоаппарат который делал засветы и у которого было не очень с фокусом.

Реально ли ее привести хоть в какой-то более-менее вид ?

Сколько будет стоить ?

7 лет назад
crus94
31 год
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

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