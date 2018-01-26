Здравствуйте, нужно логотип сделать в стиле металла.
Александр Зубарев d-jonesd-jones
- $1Обработка фотографий1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте! Готовое решение на 1С Bitrix нужно внести изменения. 1. Добавить в меню категории и подкатегории (информацию пришлю); 2. Сменить логотип 3. Поменять слайдыыы; 4. Слева прайс лист нужно при клике сделать форму (Имя, почта, телефон)Завершен5 лет назад
Здравствуйте! Нужно разработать флаер и открытку как в вложении (основа). Немного подкорректироватьДизайн продукции1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Нужно доработать сайт opecnart Version 3.0.2.0 (rs.4) ТЗ в вложении, нужно сделать грамотно и чётко чтобы работало как часики. Интересуют стоимость и сроки.Закрыт5 лет назад
Нужен дизайн внутренней страницы. Подробности обсудили.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте! Нужно оперативно внести корректировки в сайт в вложении. Интересуют стоимость и сроки.Завершен5 лет назад
Здравствуйте, уважаемые исполнители! Необходимо обработать фотографии: 339 фотографий нужно изменить фон (другой цвет в стилистике сайта). Интересуют стоимость и сроки.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $600
Нужен дизайн главной страницы, каталога и страницы товара. Плюс адаптивы. Подробнее все обсудили по почте.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $315
Задача: Необходимо сверстать интерфейс интернет-магазина: 1. Вёрстка должна быть статичная через viewport на 1140px (ширина контента). Необходимо будет проверить правильность работы viewport на реальных мобильных устройствах Android и iOS; 2. Верстака должна быть произведена по дизайну "пиксель в ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте. Есть сайт на opencart (Версия ocStore 2.1.0.1) нужно в карточку товара вывести автоматический расчёт доставки в город покупателя (который был определён модулей GEOIP) по примеру как тут: https://atyou.ru/product/12310 - http://prntscr.com/jufiad , возможно другими средствами, нужно пределить от ...Завершен5 лет назад
Есть домен на ник ру нужно его подключить к хостингу на бегет ру - туда будем загружать сайт; 2. Телефон можно сделать кликабельным с мобильных устройств 3. Проверить почему отображается в каталоге 2 товара вдоль о чём ...Завершен5 лет назад
Есть сайт, нужно доработать. Тз в вложенииЗавершен6 лет назад
Здравствуйте! Есть сайт, который нужно доработать. Сайт на опенкарте. Техническое задание в вложении. Интересуют стоимость и сроки.Завершен6 лет назад
1. Изменить таким же шрифтом цену у 4 баннеров (в вложении картинка 1.); 2. Баннер "СУПЕР РАСПРОДАЖА" переделать на бесплатную доставку (пример в вложении картинка 2.); 3. Есть фотографии ( 19 фотографий) очков на приборе проверки ультрафиолета, ...Баннеры15 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть сайт , на неём нужно сделать доработки: 1. В карточке товара в Описание Доставка и оплата Гарантии магазина, разные шрифты, нужно сделать единым как тут: https://prnt.sc/itnfyp 2. Оформление заказа сделать другое , возможно похожее на 4fresh.ru ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Нужно обработать фото торговый точек как в примере (в вложении) , есть 87 фотографий которые нужно так обработать (1000 х 750 и рамка "потёртости") . Интересует стоимость и сроки.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть сайт (в тз), на нём нужно сделать доработки: 1. В карточке товара в Описание Доставка и оплата Гарантии магазина, разные шрифты, нужно сделать единым как тут: https://prnt.sc/itnfyp 2. Оформление заказа сделать другое , возможно похожее на ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, уважаемые исполнители. На сайте сумок проставлены опции (Коробочно и Поштучно) при клике на коробочно можно заказать какое либо число, при клике на "Поштучно" появляются цвета и нужно выбрать нужные цвет и добавить в корзину в ...Завершен6 лет назад
Здравствуйте. Нужно доработать сайт на CMS opencart, техническое задание в вложении, интересуют стоимость и сроки.Завершен6 лет назад
Здравствуйте! Требуется установить и настроить модуль "Автоматическая обработка прайс-листов. v.8.9.3" Так же настроить под наш прайс (2 столбца).Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад