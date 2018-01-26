d-jones

Александр Зубарев d-jones

 
38 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$21
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
daniso
Дан 
27 летМолдова
7 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Доработка сайта
Рекомендую
Всё отлично но пропал друг дорогой....
Ответный отзыв
johny_design
Женя 
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва
$1
10 баллов
5 лет назад
Поменять цвет шрифта
Отличный заказчик , спасибо =)
Очень доволен сотрудничеством с Евгением. Сделано все в срок, предложено несколько вариантов. Все правки и предложения внесены быстро. Рекомендую!!! Спасибо!
Ответный отзыв
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$35
2 балла
5 лет назад
Разработать флаер, открытку
Работу выполнил, Александра все устроило. Оплату ждал долго(больше 10 дней) но так и не дождался... При этом Александр продолжал создавать заказы на сайте игнорируя мои сообщения.
denistaras
30 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Подправить готовое решение 1С Bitrix
Хороший заказчик, оплата в срок.
Отлично выполненная работа, обсудили что нужно, согласовали и Денис всё сделал оперативно и качественно, продолжаю с ним сотрудничество и рекомендую Вам, в битриксе очень хорошо разбирается.
Ответный отзыв
staypecru
Степан 
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Доработка сайта
Всё хорошо, чёткая постановка задачи, понимающий заказчик. Продолжаем сотрудничество.
Всё на высоте ! Рекомендую, продолжаю работать.
Ответный отзыв