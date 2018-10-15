Есть старая фотография, сделана на фотоаппарат который делал засветы и у которого было не очень с фокусом. Реально ли ее привести хоть в какой-то более-менее вид ? Сколько будет стоить ?
Нужно нанести инфографику для плавательной маски.
Нужно нанести инфографику на фото плавательной маски. Всего будет картинок 5-6, но нужно сделать 1 пробную, что бы понимать в каком стиле будет идти продвижение. Все должно быть в современном и минималистическом стиле. Фото картинки прилагаю, чей вариант понравится больше тому отдам весь проект и дальнейшее сотрудничество в этом направлении. Можно выбрать одну из двух вариантов понравившихся. Прикладываю пример как делать не стоит, но текста можно взять с этих картинок.
P.S. Если есть вопросы, оставляйте заявку пишите в ЛС. Всем отвечу.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Обработка фотографий16 заявокЗакрыт7 лет назад
Сделать уникальный контент (картинки) для статьи по тематике кредиты, финансы. Как делать: Находите картинку в интернете и делаете ее оригинальной. В интернете много статей на эту тему. ...Обработка фотографий6 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте Нужно отредактировать в фотошопе графический документ.Обработка фотографий27 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется перекрасить изображение в разные цвета. Образец изображения прикрепляю.Обработка фотографий53 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $8
Сделать в формате png или psd без фона. Оплата 30 руб./шт., всего 19 файлов – 570 руб. Ссылка на файлы: https://yadi.sk/d/GgFeYGc33and94Обработка фотографий1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $70
Нужно отретушировать около 40 фото после предметной съемки. Основные пожелания: 1. Максимально приблизить цвет коробки к цвету основного фона (серого). Коробка не должна выделяться и привлекать к себе внимание. 2. Затереть и ...Обработка фотографий27 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно обработать для начала 15 фотографий в одном стиле для личного блога в инстаграм. Расчитываю на постоянное сотрудничествл для поддержания стиля профиляОбработка фотографий68 заявокЗакрыт7 лет назад
- $60
Нужно отретушировать 32 фото после предметной съемки. Основные пожелания: 1. Максимально приблизить цвет коробки к цвету основного фона (серого). Коробка не должна выделяться и привлекать к себе внимание. 2. Затереть и ...Обработка фотографий16 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, есть 9 макетов семейных трусов в клетку, нарисовать на них более красивые дизайны ткани так, чтобы обычный пользователь не понял, что они рисованные. Просто изменить цвет в фотошопе не подходит, так как ...Обработка фотографий4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Нужно отфотошопить 2 фото к 8 часам Нужно чтобы я был рядом с девушкой на другом фото и не было видно что фейкОбработка фотографий2 заявкиЗакрыт7 лет назад