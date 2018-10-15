Нужно нанести инфографику для плавательной маски.

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен5 заявок251 просмотр

Нужно нанести инфографику на фото плавательной маски. Всего будет картинок 5-6, но нужно сделать 1 пробную, что бы понимать в каком стиле будет идти продвижение. Все должно быть в современном и минималистическом стиле. Фото картинки прилагаю, чей вариант понравится больше тому отдам весь проект и дальнейшее сотрудничество в этом направлении.  Можно выбрать одну из двух вариантов понравившихся. Прикладываю пример как делать не стоит, но текста можно взять с этих картинок. 

P.S. Если есть вопросы, оставляйте заявку пишите в ЛС. Всем отвечу.

7 лет назад
ibeeart
Павел 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
11 дней назад

Выбранный исполнитель

kalsefer
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$5
1 день
Все сделано качество, и быстро! Правки вносятся своевременно. Рекомендую.
Идеальный заказчик рекомендую

Заявки фрилансеров

kalsefer
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад

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