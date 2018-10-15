Нужно нанести инфографику для плавательной маски.

Нужно нанести инфографику на фото плавательной маски. Всего будет картинок 5-6, но нужно сделать 1 пробную, что бы понимать в каком стиле будет идти продвижение. Все должно быть в современном и минималистическом стиле. Фото картинки прилагаю, чей вариант понравится больше тому отдам весь проект и дальнейшее сотрудничество в этом направлении. Можно выбрать одну из двух вариантов понравившихся. Прикладываю пример как делать не стоит, но текста можно взять с этих картинок.

P.S. Если есть вопросы, оставляйте заявку пишите в ЛС. Всем отвечу.