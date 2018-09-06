Обработка фотографий для инстаграм

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Закрыт57 заявок560 просмотров

Для серии постов в инстаграм семейного кафе необходимо сделать обработку фотографий под тематику постов. 31 пост, 31 картинка.

 Обработка не сложная. Добавить текст. Изменить фон. Добавить элемент.

ВАЖНО! Пишите пожалуйста стоимость за 1 картинку и за 31. 

7 лет назад
dreameraboutstar
Алексей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров