Требуется обработать для каталога изделий на сайт 500+ фотографий. Точное количество пока не можем посчитать, много. Будут фото униформы: Сорочки, блузки, поло, футболки, куртки, брюки, полукомбинезоны, бейсболки итд. Фотографировать будем с ~10 ...
Обработка фотографий для инстаграм
Для серии постов в инстаграм семейного кафе необходимо сделать обработку фотографий под тематику постов. 31 пост, 31 картинка.
Обработка не сложная. Добавить текст. Изменить фон. Добавить элемент.
ВАЖНО! Пишите пожалуйста стоимость за 1 картинку и за 31.
Заявки фрилансеров
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