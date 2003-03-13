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Вставить в ФШ текстуру камня в фото интерьеров для Каталога
Для нашего предприятия, которое производит гипсовую плитку, нужно вставить текстуры нашей плитки в готовые фотографии современных интерьеров. Это делается для нового Каталога продукции и сайта. Плитка имитируюет натуральный камень и кирпичик, уже есть фотографии в достаточном разрешении разных текстур и цветов плитки. Идея в том, чтобы показать ее в красивых интерьерах.
Клипарты с интерьерами подобраны. Количество таких интерьеров будет порядка 23-25шт. Бюджет до 3600грн.
Обязательно выполнить тестовое задание в виде одного-двух интерьеров. Задание оплачивается, если будет выполнено согласно требований.
ТРЕБОВАНИЯ: текстуры должны выглядеть ФОТОРЕАЛИСТИЧНО!! Это основное требование. Нужно хорошее знание ФШ, вкус, чувство перспективы и в целом логика, чтобы сделать это реалистично. Просьба указывать ваши цены.
Пример интерьера с уже вставленной текстурой прилагаем. Сроки : не очень срочно.
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