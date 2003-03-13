Вставить в ФШ текстуру камня в фото интерьеров для Каталога

Для нашего предприятия, которое производит гипсовую плитку, нужно вставить текстуры нашей плитки в готовые фотографии современных интерьеров. Это делается для нового Каталога продукции и сайта. Плитка имитируюет натуральный камень и кирпичик, уже есть фотографии в достаточном разрешении разных текстур и цветов плитки. Идея в том, чтобы показать ее в красивых интерьерах.

Клипарты с интерьерами подобраны. Количество таких интерьеров будет порядка 23-25шт. Бюджет до 3600грн.

Обязательно выполнить тестовое задание в виде одного-двух интерьеров. Задание оплачивается, если будет выполнено согласно требований.

ТРЕБОВАНИЯ: текстуры должны выглядеть ФОТОРЕАЛИСТИЧНО!! Это основное требование. Нужно хорошее знание ФШ, вкус, чувство перспективы и в целом логика, чтобы сделать это реалистично. Просьба указывать ваши цены.

Пример интерьера с уже вставленной текстурой прилагаем. Сроки : не очень срочно.