Цветокоррекция фото

Добиться уникальности фотографий в яндексе.

На фотографиях - дома и планировки.

Варианты, как добиться уникальности:

Рендеры домов:

Добиться уникальности изображения в Яндексе используя цветовую коррекцию и эффект виньетирования. см. пример.

Фасады:

Добиться уникальности изображения используя чб коррекцию и эффект виньетирования. см. пример.

Планировки:

Добиться уникальности изображения используя цветовую коррекцию: снижение сатурации и применение цветовой HUE корректировки, чтобы например, планировка получилась нарисована темно-синим цветом.

У вас могут быть свои технологии.

В приложении пример как было и как стало

Возьмите несколько фотографий по ссылке ниже и попробуйте, пишите

https://drive.google.com/open?id=1cMvqXJ7lL--_S9jb5vh-RcQWV0v_z8I2

Все фотографии должны быть проверены вами на уникальность