Для серии постов в инстаграм семейного кафе необходимо сделать обработку фотографий под тематику постов. 31 пост, 31 картинка. Обработка не сложная. Добавить текст. Изменить фон. Добавить элемент. ВАЖНО! Пишите ...
Цветокоррекция фото
Добиться уникальности фотографий в яндексе.
На фотографиях - дома и планировки.
Варианты, как добиться уникальности:
Рендеры домов:
Добиться уникальности изображения в Яндексе используя цветовую коррекцию и эффект виньетирования. см. пример.
Фасады:
Добиться уникальности изображения используя чб коррекцию и эффект виньетирования. см. пример.
Планировки:
Добиться уникальности изображения используя цветовую коррекцию: снижение сатурации и применение цветовой HUE корректировки, чтобы например, планировка получилась нарисована темно-синим цветом.
У вас могут быть свои технологии.
В приложении пример как было и как стало
Возьмите несколько фотографий по ссылке ниже и попробуйте, пишите
https://drive.google.com/open?id=1cMvqXJ7lL--_S9jb5vh-RcQWV0v_z8I2
Все фотографии должны быть проверены вами на уникальность
Заявки фрилансеров
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