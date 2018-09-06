Цветокоррекция фото

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт24 заявки445 просмотров

Добиться уникальности фотографий в яндексе. 

На фотографиях - дома и планировки. 

Варианты, как добиться уникальности: 

Рендеры домов: 

Добиться уникальности изображения в Яндексе используя цветовую коррекцию и эффект виньетирования. см. пример. 

Фасады: 

Добиться уникальности изображения используя чб коррекцию и эффект виньетирования. см. пример. 

Планировки: 

Добиться уникальности изображения используя цветовую коррекцию: снижение сатурации и применение цветовой HUE корректировки, чтобы например, планировка получилась нарисована темно-синим цветом. 

У вас могут быть свои технологии. 

В приложении пример как было и как стало 

Возьмите несколько фотографий по ссылке ниже и попробуйте, пишите

https://drive.google.com/open?id=1cMvqXJ7lL--_S9jb5vh-RcQWV0v_z8I2

Все фотографии должны быть проверены вами на уникальность

7 лет назад
qtj
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров