Консультация в настройке paypal для оплаты на сайте

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка117 просмотров

Ищу человека с опытом настройки и использования paypal. 

У кого есть свободное время помочь разобрать один вопрос. Естественно не бесплатно. Обсудим в скайпе, пишите свой скайп - добавлюсь сам

9 лет назад
freenerv
Дмитрий 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров