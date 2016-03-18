Типовая конфигурация 1с:Розница, стандартная обработка синхронизации по средствам POST запросов. Необходимо поправить модуль/php-разборщик xml (CommerceML), который когда-то работал. Подробнее напишу в скайп исполнителю, для обсуждения.
Консультация в настройке paypal для оплаты на сайте
Ищу человека с опытом настройки и использования paypal.
У кого есть свободное время помочь разобрать один вопрос. Естественно не бесплатно. Обсудим в скайпе, пишите свой скайп - добавлюсь сам
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