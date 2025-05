Необходимо решить проблемку в php

Здравствуйте! На сайте появилось сообщение:

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/u3081/public_html/engine/modules/xf_topics/run2.php on line 63

Видимо, вызвано очередным обновлением PHP.

Необходимо разобраться, убрать это сообщение и настроить сайт под актуальную версию PHP, используемую хостингом.

Пишите срок и цену, пожалуйста.