Добрый день Мы (flexi.ink) открываем вакансию PHP разработчика для удаленной работы. Мы занимаемся аутсорсингом, работаем с различными frameworks и CMS. Проекты разного уровня сложности, от фиксинга мелких багов, до разработки проектов с ...
Необходимо решить проблемку в php
Здравствуйте! На сайте появилось сообщение:
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/u3081/public_html/engine/modules/xf_topics/run2.php on line 63
Видимо, вызвано очередным обновлением PHP.
Необходимо разобраться, убрать это сообщение и настроить сайт под актуальную версию PHP, используемую хостингом.
Пишите срок и цену, пожалуйста.
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