Необходимо решить проблемку в php

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Закрыт11 заявок169 просмотров

Здравствуйте! На сайте появилось сообщение:

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/u3081/public_html/engine/modules/xf_topics/run2.php on line 63

Видимо, вызвано очередным обновлением PHP.

Необходимо разобраться, убрать это сообщение и настроить сайт под актуальную версию PHP, используемую хостингом.

Пишите срок и цену, пожалуйста.

MySQLPHP
9 лет назад
ostapx1
Остап 
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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