Небольшие правки в Битрикс

1. Необходимо добавить рубрику г. Зеленоград

2. Не все квартиры (Вторичное жилье), которые размещены через Администрирование, отображаются на сайте.

3. В разделе Продажа во вкладке Расположение (до сортировки) отображаются и дублируются МО. Химки и МО, Химки. Здесь необходимо оставить только МО, Москва и Зеленоград, а дальше, когда выбираем из городов Подмосковья, должны быть и Химки в том числе.

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