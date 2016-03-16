Небольшие правки в Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки103 просмотра

1. Необходимо добавить рубрику г. Зеленоград 

2. Не все квартиры (Вторичное жилье), которые размещены через Администрирование, отображаются на сайте.

3. В разделе Продажа во вкладке Расположение (до сортировки) отображаются и дублируются МО. Химки и МО, Химки. Здесь необходимо оставить только МО, Москва и Зеленоград,  а дальше, когда выбираем из городов Подмосковья, должны быть и Химки в том числе.

Firstrk.ru

9 лет назад
Zuevav
40 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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