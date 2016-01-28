Elena-Zap

Елена Запольская Elena-Zap

 
44 годаУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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$10
выплачено фрилансерам
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нет безопасных платежей

  • Креатив для фейсбука

    Привет!  Нужны рекл.креативы для ФБ штук 5-7,  предпочтительно векторная графика, магазин одежды для детей школьного возраста.  Есть слоганы-тексты для баннеров, а сюжеты нужно креативить,  желательно в разной тематике - юмор, семейно-няшные (для возрастной ЦА),  неожиданные (разрыв шаблона ...

    Баннеры9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Продвижение магазинов на ETSY, Dawanda

    Есть несколько групп товаров handmade (фото и описание) для размещения на площадках ETSY и Dawanda. Ищу человека для ведения магазина и его продвижения.  Предлагайте свои варианты сотрудничества и оплаты.  Желателен опыт работы на площадках.

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн посадочной страницы

    $80

    Тема сайта: оптовая торговля товарами, украинский хенд-мейд, товары из эко-материалов.  http://craftukraine.promone.com.ua/   Элементы дизайна страницы 1. шапка, логотип  2. 3 слайдера, которые содержат нарезку из имеющихся фото товаров  3. инфо-графика процесса закупки. есть прототип в jpg.  На выходе Нужен psd макет ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Копировать содержимое и-нет магазина

    Задача: скопировать содержимое нескольких разделов магазина http://vurobukarpat.com.ua/,  продуктов с такими атрибутами:  [list=1][*]Артикул [*]Наименование [*]3 вида цены [*]Описание товара[*]Все фото изделия[/list] Итого 1300 СКЮ. Согласие владельцев магазина есть.  как результат работы нужен csv-file и архив фото.  С уважением,  Елена

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
dimka_spb
Дмитрий 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
37 отзывов(-9)
$10
10 баллов
8 лет назад
Копировать содержимое и-нет магазина
Отлично поработали, рекомендую заказчика к работе, приятно общаться с такими людьми.
Работа сделана в лучшем виде! я довольна
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