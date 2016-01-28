Нужна помощь в режиме онлайн консультаций по настройке шаблона WIX, интернет-магазин. Оплата почасовая.
- Интернет-магазинынет заявокЗакрыт4 года назад
Привет! Нужны рекл.креативы для ФБ штук 5-7, предпочтительно векторная графика, магазин одежды для детей школьного возраста. Есть слоганы-тексты для баннеров, а сюжеты нужно креативить, желательно в разной тематике - юмор, семейно-няшные (для возрастной ЦА), неожиданные (разрыв шаблона ...Баннеры9 заявокЗакрыт4 года назад
Есть несколько групп товаров handmade (фото и описание) для размещения на площадках ETSY и Dawanda. Ищу человека для ведения магазина и его продвижения. Предлагайте свои варианты сотрудничества и оплаты. Желателен опыт работы на площадках.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сайт развернут http://craftukraine.promone.com.ua/ Доработки указаны в файле "доработки" Расположение блоков на посадочной в файле "LP_CraftU" Пож-ста, оцените стоимость работы и сроки.Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
- $80
Тема сайта: оптовая торговля товарами, украинский хенд-мейд, товары из эко-материалов. http://craftukraine.promone.com.ua/ Элементы дизайна страницы 1. шапка, логотип 2. 3 слайдера, которые содержат нарезку из имеющихся фото товаров 3. инфо-графика процесса закупки. есть прототип в jpg. На выходе Нужен psd макет ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Задача: скопировать содержимое нескольких разделов магазина http://vurobukarpat.com.ua/, продуктов с такими атрибутами: [list=1][*]Артикул [*]Наименование [*]3 вида цены [*]Описание товара[*]Все фото изделия[/list] Итого 1300 СКЮ. Согласие владельцев магазина есть. как результат работы нужен csv-file и архив фото. С уважением, ЕленаНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад