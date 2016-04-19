Собрать мобильную версию для ИМ на opencart 1.5.5.1

Александр очень приятный и вежливый в общении человек. С поставленной задачей справился на УРА! Честно говоря сделал даже больше чем надо. По срокам немного затянул, но поверьте это того стоит. С коммуникацией проблем не было. Почти всегда на связи. По доработкам делал все очень быстро и объяснял как лучше и предлагал свои варианты. От нашего коллектива и от меня лично Большое Спасибо!