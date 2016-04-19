Собрать мобильную версию для ИМ на opencart 1.5.5.1

$98
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки192 просмотра

Здравствуйте!

Необходимо собрать с нуля мобильную версию (не адапив) для интернет магазина (дизайн уже нарисован).

Мобильная версия очень похожа на ту что есть на сайте mebelstol.ru (только не путайте, у них там адаптив, а нам нужна именно мобильная версия)

Срок до 10 дней.

Оплата 7000 руб.

Opencart
9 лет назад
original77
Рамиз 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

avsievich
44 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$98
7 дней
Александр очень приятный и вежливый в общении человек. С поставленной задачей справился на УРА! Честно говоря сделал даже больше чем надо. По срокам немного затянул, но поверьте это того стоит. С коммуникацией проблем не было. Почти всегда на связи. По доработкам делал все очень быстро и объяснял как лучше и предлагал свои варианты. От нашего коллектива и от меня лично Большое Спасибо!
Рамиз это во-первых заказчик, а не посредник. И образованный человек. Со всеми вытекающими. Хорошая постановка задачи, интеллигентное обсуждение любых, возникающих в любой работе, нюансов. Уже сотрудничаем дальше. Откликайтесь, если вы умеете.

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avsievich
44 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад