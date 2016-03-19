Ищу человека с опытом настройки и использования paypal. У кого есть свободное время помочь разобрать один вопрос. Естественно не бесплатно. Обсудим в скайпе, пишите свой скайп - добавлюсь сам
Парсер для цен
Здравствуйте!
Нашему интернет-магазину на Opencart 1.5.5.1 нужен парсер который будет раз в сутки обновлять цены (ТОЛЬКО ЦЕНЫ) с сайтов партнеров.
Сайтов всего 8. (2 из них проблемные, т.к. судя по всему там не валидная верстка, поэтому надо будет подумать за что подцепиться).
Что нужно от Вас:
1. Парсер который нужно интегрировать в магазин
2. Настроить парсинг для 8 ресурсов
3. Проверить 101% работоспособность (путем тестового парсинга)
В на задание один день и оплата 4000 руб.
Выбранный исполнитель
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