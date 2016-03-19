Парсер для цен

Здравствуйте!

Нашему интернет-магазину на Opencart 1.5.5.1 нужен парсер который будет раз в сутки обновлять цены (ТОЛЬКО ЦЕНЫ) с сайтов партнеров.

Сайтов всего 8. (2 из них проблемные, т.к. судя по всему там не валидная верстка, поэтому надо будет подумать за что подцепиться).

Что нужно от Вас:

1. Парсер который нужно интегрировать в магазин

2. Настроить парсинг для 8 ресурсов

3. Проверить 101% работоспособность (путем тестового парсинга)

В на задание один день и оплата 4000 руб.