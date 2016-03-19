Парсер для цен

$56
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки183 просмотра

Здравствуйте! 

Нашему интернет-магазину на Opencart 1.5.5.1 нужен парсер который будет раз в сутки обновлять цены (ТОЛЬКО ЦЕНЫ) с сайтов партнеров. 

Сайтов всего 8. (2 из них проблемные, т.к. судя по всему там не валидная верстка, поэтому надо будет подумать за что подцепиться).

Что нужно от Вас:

1. Парсер который нужно интегрировать в магазин

2. Настроить парсинг для 8 ресурсов

3. Проверить 101% работоспособность (путем тестового парсинга)

В  на задание один день и оплата 4000 руб.

Opencart
9 лет назад
original77
Рамиз 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

badstorm
Руслан 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
54 отзыва(-3)
9 лет назад
$56
1 день
Очень порадовала работа с Русланом. Сделал все буквально за пару часов (работа с нуля). Проявил себя как специалист со знанием дела, а не просто на словах. Предоплату не просил, сделал показал, рассказал. Обязательно обращусь еще! От нашей команды, выражаем Большую благодарность и желаем легкой работы.
Рамиз очень хороший заказчик, четкая постановка задачи, профессиональный подход к делу и своевременная оплата. С удовольствием продолжу работу. Рекомендую

Заявки фрилансеров

badstorm
Руслан 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
54 отзыва(-3)
9 лет назад