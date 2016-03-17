Сайт автозапчастей

Необходимо "спарсить" сайт genparts.com.ua/

и развернуть его копию на ворд прессе. Нужны все страницы кроме каталога, с такой же версткой и css, заполненные той же инфой.

Функционал поиска будет реализован отдельно joxi.ru/gmvRdPahx8nN8m

Это все должно быть функциональным – joxi.ru/82QVgnbs16pb7A

Пишите Вашу цену и сроки реализации. Желательно показать примеры работы.