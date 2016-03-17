Сайт автозапчастей

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Закрыт3 заявки143 просмотра

Необходимо "спарсить" сайт genparts.com.ua/  

и развернуть его копию на ворд прессе. Нужны все страницы кроме каталога, с такой же версткой и css, заполненные той же инфой.  

Функционал поиска будет реализован отдельно joxi.ru/gmvRdPahx8nN8m 

Это все должно быть функциональным – joxi.ru/82QVgnbs16pb7A 

Пишите Вашу цену и сроки реализации. Желательно показать примеры работы. 

CSS
9 лет назад
lun_shpun
Денис 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров