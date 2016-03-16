Пофиксить проблему в плагине Wordpress

Есть плагин Responsive Lightbox (https://wordpress.org/plugins/responsive-lightbox/), мы его кастомизировали так, чтобы в лайтбоксе показывалась реклама.

Лайтбокс состоит из 3х областей (http://c2n.me/3vFnWEf.jpg) , в которых можно вставить рекламный код. Каждая из них реализована через iframe (полагаю, что тут кроется проблема)

Все работало нормально, но потом начало глючить, а именно:

1. Код системы Ezoic не заменяется на рекламу

Если разместить его в любом месте на сайте, то подгружается нормальная реклама.

2. Некоторые рекламные коды плагина Advanced Ad не подгружают рекламу. Т.е. если создать 2 разных Ad Unit и разместить в них рекламный код Adsense, и вставить в лайтбокс через шорткоды в одно и то же место по-очереди, то один будет показываться, другой-нет (шорткод заменяется на пустое место, вместо того, чтобы меняться на рекламный код).

Полагаю, что обе проблемы связаны.

По-переменное отключение других плагинов, а также замены темы проблему не решают.

P.S. Есть много задач по Wordpress (кастомизация, создание многостраничных сайтов и т.п.), если сработаемся, обеспечу заказами.