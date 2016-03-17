Сайт для гос учреждения (почасовая оплата)

Приглашаем php разработчика с почасовой оплатой для продолжения работы над сайтом гос.учреждения (библиотеки).

Ищем ответственного человека для долгосрочной работы. Человека, на которого можно рассчитывать и положиться.

Необходимые знания:

Фреймворк Yii 1 и 2 версий.

ООП

MySQL, HTML 5, CSS3, JS

Работа проходит на основе тикетов, без общего технического задания, с этим и связана почасовая оплата. Необходимо разбираться в чужом коде. Работа над проектом продолжительная и строится на развитии существующего функционала.

Желательный уровень оплаты - 9долл/час.