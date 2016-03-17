Сильный js специалист для создания простой браузерной игры.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки83 просмотра

Необходимо запрогать несложную браузерную игру с одним элементом управления. Подробности в личке.

JavaScript
9 лет назад
Mathew
Матвей 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров