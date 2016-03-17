В проект на основе Dojo c использованием Ajax ищется опытный разработчик с опытом от5 лет в чистом JavaScript, а также с опытом разработки больших приложений на DojoToolkit. Условия и перспективы · Зарплата ...
Правки сайта в мобильной версии
Сайт: www_sadog_kz
Задача: Необходимо, чтобы сайт в мобильной версии отображался также, как в десктопной версии только в уменьшенном виде.
Проблемы, которые есть сейчас:
1) Вываливаются пункты из меню
2) Текстовые блоки непропорционально длинные
3) Некоторые элементы не помещаются в футере.
4) Изображения должны всплывают по размеру экрана, изображения должны листаться
Цена? Сроки?
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