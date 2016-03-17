Правки сайта в мобильной версии

Сайт: www_sadog_kz

Задача: Необходимо, чтобы сайт в мобильной версии отображался также, как в десктопной версии только в уменьшенном виде.

Проблемы, которые есть сейчас:

1) Вываливаются пункты из меню

2) Текстовые блоки непропорционально длинные

3) Некоторые элементы не помещаются в футере.

4) Изображения должны всплывают по размеру экрана, изображения должны листаться

Цена? Сроки?