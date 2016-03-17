Правки сайта в мобильной версии

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка123 просмотра

Сайт: www_sadog_kz 

Задача: Необходимо, чтобы сайт в мобильной версии отображался также, как в десктопной версии только в уменьшенном виде. 

Проблемы, которые есть сейчас: 

  1) Вываливаются пункты из меню 

  2) Текстовые блоки непропорционально длинные 

  3) Некоторые элементы не помещаются в футере. 

  4) Изображения должны всплывают по размеру экрана, изображения должны листаться 

Цена? Сроки?

9 лет назад
smn_jnetwork
32 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров