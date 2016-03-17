Настройка работы почты

Необходим серьезный специалист для выполнения данной задачи. Если Вы не уверены в своих знаниях, то пожалуйста не добавляйте свои заявки. Итак ситуация, она же проблема которую нужно решить:

Сервер на CentOS, почта на postfix.

Сервер физический, в дата центре.

Работать придется на продакшене, соответственно критически важно не нарушить его работу.

Трудно дать конкретную задачу по почте, т.к. есть ощущение что косяков много. Поэтому напишу свои наблюдения:

1. Есть ощущение что не все письма уходят адресатам. Раз в сутки, ночью по заданию крон, на сайте запускается рассылка вакансий соискателям. Сейчас на сайте зарегистрировано почти 150К пользователей. При этом писем рассылается очень мало, около 60К, а с учетом того что письма задваиваются из-за «левых» отправок, то эта цифра раза в два меньше, в районе 30К: http://prntscr.com/ad12qe

Стоит заметить что пользователи могут отказываться от рассылки, вот этот пункт в Битрикс: http://prntscr.com/ad14d5

2. Был взлом почты и из ящика [email protected] производилась рассылка спама, помогла смена пароля. Но при этом логи почтовика показывают какую-ту странную активность – отправки почты с неизвестных адресов: http://prntscr.com/ad0z2u

3. В логах postfix много почтовых отправок на неизвестный адрес [email protected] + еще несколько странных отправок: http://prntscr.com/ad10ur

В общем нужно посмотреть есть ли еще проблемы и исправить их.