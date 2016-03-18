Написание скрипта php

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки105 просмотров

Требуется написание скрипта php с функцией отправки sms уведомления и уведомления на почту (не рассылка, именно уведомление). Интегрирование стороннего платного сервиса (смс-шлюз) в проект при помощи api. Сроки 1 день.

Исполнитель выбран. Всем спасибо за заявки.

PHP
9 лет назад
Alstroev
44 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

HeSh
33 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$40
2 дня
Дмитрий отличный специалист приятный в работе и в общении. Все сделал четко в поставленные сроки и даже быстрей. В итоге на руках отлаженный удобочитаемый код. Обратившись к данному специалисту сэкономил уйму времени. Рекомендую к сотрудничеству и сам буду обращаться как только понадобится что то написать!
Приятный в общении заказчик. Четко описал задачу, все время был на связи. Делал нужные и важные корректировки. Как только мы проверили работоспособность срипта и внесли дом. изменения - сразу перевел оплату. Рекомендую

Заявки фрилансеров

HeSh
33 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад