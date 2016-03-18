Требуется написание скрипта php с функцией отправки sms уведомления и уведомления на почту (не рассылка, именно уведомление). Интегрирование стороннего платного сервиса (смс-шлюз) в проект при помощи api. Сроки 1 день.

Исполнитель выбран. Всем спасибо за заявки.