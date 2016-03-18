Нужен человек, которые хорошо понимает опенкарт. Есть список мелких задач по этому сайту, типа: правки шаблонов писем, которые приходят клиенту; сделать правки на страницах сайта, которые не отображены в админке опен карт; микроразметка для ...
Написание скрипта php
Требуется написание скрипта php с функцией отправки sms уведомления и уведомления на почту (не рассылка, именно уведомление). Интегрирование стороннего платного сервиса (смс-шлюз) в проект при помощи api. Сроки 1 день.
Исполнитель выбран. Всем спасибо за заявки.
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