Блок похожих товаров на битрикс.

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка150 просмотров

Сделать дополнительный блок внутренней перелинковки на карточке товара

Товар должен ссылаться (статическими ссылками) на 5 предыдущих товаров в категории. Товары, которые находятся последними должны ссылаться на первые товары в категории. То есть получается круговая перелинковка внутри категории. 

Скриншот в приложении. Подобный блок уже реализован. Но немного не по таким правилам берутся ссылки

Оплата по факту либо БС

9 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
21 день назад

Выбранный исполнитель

arneo
Денис 
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$15
1 день
Отличный исполнитель. Всем рекомендую.
Был рад сотрудничеству

Заявки фрилансеров

arneo
Денис 
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад