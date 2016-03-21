Блок похожих товаров на битрикс.

Сделать дополнительный блок внутренней перелинковки на карточке товара

Товар должен ссылаться (статическими ссылками) на 5 предыдущих товаров в категории. Товары, которые находятся последними должны ссылаться на первые товары в категории. То есть получается круговая перелинковка внутри категории.

Скриншот в приложении. Подобный блок уже реализован. Но немного не по таким правилам берутся ссылки

Оплата по факту либо БС