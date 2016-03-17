Специалист по Webasyst и OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка112 просмотров

Есть сайт на Webasyst с каталогом на OpenCart, необходимо на нём внести правки/доработки. Очень важно уметь не только программировать, но и верстать. 

Список правок – скину лично.   

Оплата на wmr своевременная.

OpencartWebasyst
9 лет назад
ilshat1986
Ильшат 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров