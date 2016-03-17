Нужен PHP разработчик

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок163 просмотра

Необходимо написать небольшой онлайн-магазин на php.

Можно юзать фреймворки. 

Обязательное знание английского языка.

Сроки разработки 3-4 недели.

Укажите примерную сумму +/- и контактную информацию.

PHP
9 лет назад
bourgwm
29 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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