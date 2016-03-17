Создание нового интерфейса учета бронирований

Здравствуйте! Имеется практически полностью на php+mysql относительно простоя и логически понятная система учета бронирований, требуется переписать интерфейс на более современных методах, для получения большего комфорта и эффективности в работе. например сейчас изменить статус бронирования идет через доп окно изменения с кнопкой сохранить, а хотелось бы просто перетаскивать мышкой.

Так же есть некоторые нововведения которые потребуется добавить. В дальнейшем возможно регулярное сотрудничество по этому и другим проектам.

Рассмотрю заявки только от исполнителей с отзывами и/или хорошим портфолио. Для объяснения логики системы дам тестовый доступ + нужен будет голос по скайпу.