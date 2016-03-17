Создание нового интерфейса учета бронирований

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки124 просмотра

Здравствуйте! Имеется практически полностью на php+mysql относительно простоя и логически понятная система учета бронирований, требуется переписать интерфейс на более современных методах, для получения большего комфорта и эффективности в работе. например сейчас изменить статус бронирования идет через доп окно изменения с кнопкой сохранить, а хотелось бы просто перетаскивать мышкой. 

Так же есть некоторые нововведения которые потребуется добавить.  В дальнейшем возможно регулярное сотрудничество по этому и другим проектам.  

Рассмотрю заявки только от исполнителей с отзывами и/или хорошим портфолио. Для объяснения логики системы дам тестовый доступ + нужен будет голос по скайпу.

MySQLPHP
9 лет назад
edub
Илья 
42 года
16 лет в сервисе
Был
21 час назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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