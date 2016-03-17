Здравтвуйте! Возможно буду выражаться не правильно, но надеюсь Вы меня поймёте. Мне нужен модуль, который будет выводить определённую информацию, по заданным параметрам. Для начала авиабилеты. В модуле должен быть стандартные пункты, откуда, куда ...
Верстка/натяжка на Битрикс одностраничника
Верстка одностраничника.
Натяжка нового шаблона на Битрикс (Битрикс настроен)
Добавить эффект смены шаблонов практически схожей страницы http://ntb-group.ru/
Подробные инструкции отправлю дополнительно.
Заявки фрилансеров
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