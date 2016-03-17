Автообзвонщик завязанный на ip-телефонии

Здравствуйте!

Нужен автообзвонщик.

Функциональные возможности:

* Загрузка списка номеров в автообзвонщик либо формирование номеров путем свободных цифр

* Сценарий: Автоматический обзвон/сброс при поднятии трубки

* Создание и подстановка маски номера в исходящий автообзвон (т.е нужно чтобы звонки шли не с произвольного хаотичного номера,а с определенного сформированного/принцип скайпа/звони хоть с 89999999999999)

* Возможно одновременное исполнение нескольких сценариев

* Быстрый прозвон списка (достигается за счёт мощностей операторов IP-телефонии)

* Выгрузка отчёта по принципу (дата/итог: дозвонился,не дозвонился,сброс,занято и т.п)

Есть бесплатные программы в инете на данную тему и проги символично по 1000-2000 рублей , но нам нужен именно тот сценарий который описан здесь. Поэтому мы не против переработки уже имеющихся программ,главное результат который нужен нам

Бесплатный пример:

http://teleporting.ru/skv

http://teleporting.ru/sip/

Но повторюсь, нам нужно по нашему сценарию описанному выше