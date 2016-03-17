Добрый день. Нужно прикрутить плагин Google Translate на simplacms
Автообзвонщик завязанный на ip-телефонии
Здравствуйте!
Нужен автообзвонщик.
Функциональные возможности:
* Загрузка списка номеров в автообзвонщик либо формирование номеров путем свободных цифр
* Сценарий: Автоматический обзвон/сброс при поднятии трубки
* Создание и подстановка маски номера в исходящий автообзвон (т.е нужно чтобы звонки шли не с произвольного хаотичного номера,а с определенного сформированного/принцип скайпа/звони хоть с 89999999999999)
* Возможно одновременное исполнение нескольких сценариев
* Быстрый прозвон списка (достигается за счёт мощностей операторов IP-телефонии)
* Выгрузка отчёта по принципу (дата/итог: дозвонился,не дозвонился,сброс,занято и т.п)
Есть бесплатные программы в инете на данную тему и проги символично по 1000-2000 рублей , но нам нужен именно тот сценарий который описан здесь. Поэтому мы не против переработки уже имеющихся программ,главное результат который нужен нам
Бесплатный пример:
Но повторюсь, нам нужно по нашему сценарию описанному выше
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день, Ищу талантливую команду, студию или веб-прогрммиста готовую взяться выполнить верстку и программирование лендинг пейджа. Требования к проекту в брифинге. В проекте просьба указывать стоимость, а также ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Приветствую, необходимо сделать копию лендинга: https://my.privatizeme.com/download в итоге должен быть аналогичный сайт. Нужные страницы: 1. главная 2. Privacy policy and terms 3. installer help 4. About Us ...Завершен9 лет назад
- $15
требуется написать программу для обработки файлов до 2Гб 1. сравнить входной файл с эталонным, посчитать количество и положение бэдблоков 2. составить таблицу бэдблоков и записать ее во входной файл алгоритм ...Завершен9 лет назад
Нужно разработать вот такой простой калькулятор на Javascript В качестве шаблона можно использовать уже готовый bootstrapВеб-программирование12 заявокЗакрыт9 лет назад
- $28
установил скрипт доски объявлений и обнаружил , что не всё коректно работает . во первых не работает пополнение личного счёта через вебмани и картами оплаты . второе это то самое поднятие объявления или выделение цветом ...Завершен9 лет назад
Добрый день! Необходимо реализовать калькулятор, калорий. С возможностью добавления продуктов, их описания, калорийности БЖУ и прочего. В качестве примера того, что должен показывать калькулятор - можно посмотреть на ambal. Пишите предложения сразу с ценой, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Сайт сделан на основе dotplant2. Добавлена тема в которой переписана функциональность покупки. Добавлены свои таблицы. Добавлено дерево пользователей. Добавлена работа с лицензиями. 1. Необходимо изменить принцип регистрации пользователей. При заполнении email ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужен php пpoгpaммист сo знaнием codeinteger нa дopaбoтку пpoектa, 2 зaдaчи: 1. Пpием и oбpaбoткa post зaпpoсa oт android пpилoжения. 2. Сoздaние функциoнaлa для oбpaтнoй связи, тaк же пpием oт android пpилoжения ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Ru-center отключил хостинг. Обнаружено вредоносное ПО. На хосте 2 работающих сайта. Подозрение: один из сайтов взломан. Требуется восстановить работу сайтов.Веб-программирование9 заявокЗакрыт9 лет назад