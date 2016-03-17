Вставить плагин Google Translate на сайт

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Закрыт2 заявки152 просмотра

Добрый день.

Нужно прикрутить плагин Google Translate на simplacms

9 лет назад
tatarini
Иван 
33 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров