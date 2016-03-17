Добрый день, Ищу талантливую команду, студию или веб-прогрммиста готовую взяться выполнить верстку и программирование лендинг пейджа. Требования к проекту в брифинге. В проекте просьба указывать стоимость, а также ...
Вставить плагин Google Translate на сайт
Добрый день.
Нужно прикрутить плагин Google Translate на simplacms
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