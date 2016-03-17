Создание калькуляторов для спортивного сайта

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Закрыт1 заявка158 просмотров

Добрый день!

Необходимо реализовать калькулятор, калорий. С возможностью добавления продуктов, их описания, калорийности БЖУ и прочего. В качестве примера того, что должен показывать калькулятор - можно посмотреть на ambal. Пишите предложения сразу с ценой, за которую вы готовы выполнить работы и сроки реализации. Сайт на Wordpress. Образец так же интересный тут:

http://kwork.ru/Web-design/13041/85-premiym-shablonov-landing-page-kycha-dostoinih-bonysov

WordPress
9 лет назад
aakodolov
Алексей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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