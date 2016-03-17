Верстка и веб-программирование / Лендинг-пейдж.

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Закрыт2 заявки132 просмотра

Добрый день,  

Ищу талантливую команду, студию или веб-прогрммиста готовую взяться выполнить верстку и программирование лендинг пейджа.  

Требования к проекту в брифинге. 

В проекте просьба указывать стоимость, а также сроки выполнения данной работы. 

Любителей не читать брифинг, а сразу писать "готов сделать на вордпресе, дешево и быстро" – просьба не беспокоить.  

WordPress
9 лет назад
vitalikroslakov
Росляков 
33 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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