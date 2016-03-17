Нужен программист для реализации интернет-радио

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки135 просмотров

Нужен программист для реализации интернет-радио. 

Дизайн готов. 

Рассматриваю WP, ModX

MODXWordPress
9 лет назад
eXtatic
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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