Есть веб приложение на PHP с использованием библиотеки Selenium, которое автоматически осуществляет заполнение форм на сайте. Необходима помощь по доработке данного функционала, а также реализация отправки капчи на сайт Рукапча для разгадывания. Возможен вариант по ...
Нужен программист для реализации интернет-радио
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Имеется таблица расписания написанная на на jquery не совсем корректно работают фильтры, нужно поправить.Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Нужен автообзвонщик. Функциональные возможности: * Загрузка списка номеров в автообзвонщик либо формирование номеров путем свободных цифр * Сценарий: Автоматический обзвон/сброс при поднятии трубки * Создание и подстановка маски номера ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Нужно прикрутить плагин Google Translate на simplacmsВеб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день, Ищу талантливую команду, студию или веб-прогрммиста готовую взяться выполнить верстку и программирование лендинг пейджа. Требования к проекту в брифинге. В проекте просьба указывать стоимость, а также ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Приветствую, необходимо сделать копию лендинга: https://my.privatizeme.com/download в итоге должен быть аналогичный сайт. Нужные страницы: 1. главная 2. Privacy policy and terms 3. installer help 4. About Us ...Завершен9 лет назад
- $15
требуется написать программу для обработки файлов до 2Гб 1. сравнить входной файл с эталонным, посчитать количество и положение бэдблоков 2. составить таблицу бэдблоков и записать ее во входной файл алгоритм ...Завершен9 лет назад
Нужно разработать вот такой простой калькулятор на Javascript В качестве шаблона можно использовать уже готовый bootstrapВеб-программирование12 заявокЗакрыт9 лет назад
- $28
установил скрипт доски объявлений и обнаружил , что не всё коректно работает . во первых не работает пополнение личного счёта через вебмани и картами оплаты . второе это то самое поднятие объявления или выделение цветом ...Завершен9 лет назад
Добрый день! Необходимо реализовать калькулятор, калорий. С возможностью добавления продуктов, их описания, калорийности БЖУ и прочего. В качестве примера того, что должен показывать калькулятор - можно посмотреть на ambal. Пишите предложения сразу с ценой, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад