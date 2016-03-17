Нужен специалист по Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка120 просмотров

Добрый день ! Нужен специалист по Drupal  написать под него слайдер пример http://alpha-demo.krownthemes.com/ и вставить его на сайт. 

1 час 500 рублей работы

Drupal
9 лет назад
Builders
42 года
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад

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