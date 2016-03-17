Требуется настроить CSV импорт товаров на движке ShopOS (написать плагин или модуль). Нужна возможность изменять цены при импорте на %. Образец файла и подробности, пришлю по запросу.
Починить Woocommerce (WordPress)
Требуется Починить Woocommerce (WordPress).
Проблема: не отправляет письма клиентам, не входит в редактирование товара.
Починить YITH WooCommerce Wishlist. Не добавляет в Вишлист и не удаляет из Вишлиста.
Не работает Contact Form 7. Не отправляет письма.
При обновлении темы изменяется тема (цвета, шрифт). Разобраться, починить.
Заявки фрилансеров
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