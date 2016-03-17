Починить Woocommerce (WordPress)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки121 просмотр

Требуется Починить Woocommerce (WordPress).

Проблема: не отправляет письма клиентам, не входит в редактирование товара.

Починить YITH WooCommerce Wishlist. Не добавляет в Вишлист и не удаляет из Вишлиста. 

Не работает Contact Form 7. Не отправляет письма. 

При обновлении темы изменяется тема (цвета, шрифт). Разобраться, починить. 

WooCommerceWordPress
9 лет назад
hiplifer
Иван 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров