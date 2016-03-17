Сверстать интернет-магазин на Magento

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка127 просмотров

Необходимо сверстать страницы по макетам и натянуть на CMS Magento. 

Файлы макетов вышлем выбранному исполнителю. 

Бюджет обсуждается. Без предоплаты. Оплата гарантирована.

Сроки: до 2 недель.

Ждем ваших предложений.

Magento
9 лет назад
Katrin1977
Екатерина 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров