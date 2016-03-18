Скрипт - проверка whois по списку

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок146 просмотров

Есть список доменов, эксель файл 12 000 строк

Нужно проверить whois доменов и составить список свободных доменов.

Заоблачные цены просьба не предлагать за скрипт.

В предложении обязательно указывайте цену и срок.

9 лет назад
NginX
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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