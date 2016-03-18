Требуется настроить CSV импорт товаров на движке ShopOS (написать плагин или модуль). Нужна возможность изменять цены при импорте на %. Образец файла и подробности, пришлю по запросу.
Доработать страничку, подключить форму гетреспонс + мелкие правки
Привет! Нужен программист с опытом работы с гетреспонс!
1. http://conf2015.nailwebinar.ru - эту страничку нужно перенести на адрес nailwebinar.ru/conf2015
2. подключить форму к кампании в гетрике conf2015
3. кампанию эту надо создать
4. и нужна метрика с целью "посещение страницы благодарности"
5. еще там в форме всплывающей написано поле "страна" - его нужно изменить на "город"
6. и после заполнения формы нужно чтоб чел попадал на стр. благодарности, страница есть
И еще там есть пара мелких правок
Бюджет: 500 рублей. Сделать нужно за сегодня-завтра
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Сетьцентров мобильной электроники «Цифроград» (г.Уфа) предлагает Вам рассмотреть сотрудничество по проведению настроек Redmine – открытогосерверного веб-приложения для управления проектами и задачами.Врезультате настроек мы намерены получить планировщик, полностью адаптированный к ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Доброго дня! Є невеликий калькулятор підрахунку цін в кошику каталогу. Потрібно при виборі товару, і його параметнів, звернутися на сервер, отримати ціну, і по формулі видати вартість. Пошук товару відбувається шляхом пошуку ...Закрыт9 лет назад
Нужен сайт на Drupal.Закрыт9 лет назад
Нужно восстановить шаблон сайта на HostCMS! Адрес сайта вышлю в личку! Fatal error: Call to undefined function singleton() in docs/templates/template1/template.htm on line 91 система сайта 6,шаблон 5 версии! восстановить шаблон в формате html! ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть список доменов, эксель файл 12 000 строк Нужно проверить whois доменов и составить список свободных доменов. Заоблачные цены просьба не предлагать за скрипт. В предложении обязательно указывайте цену и срок.Закрыт9 лет назад
Требуется Починить Woocommerce (WordPress). Проблема: не отправляет письма клиентам, не входит в редактирование товара. Починить YITH WooCommerce Wishlist. Не добавляет в Вишлист и не удаляет из Вишлиста. Не работает Contact Form 7. Не ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо сверстать страницы по макетам и натянуть на CMS Magento. Файлы макетов вышлем выбранному исполнителю. Бюджет обсуждается. Без предоплаты. Оплата гарантирована. Сроки: до 2 недель. Ждем ваших ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Добрый день ! Нужен специалист по Drupal написать под него слайдер пример http://alpha-demo.krownthemes.com/ и вставить его на сайт. 1 час 500 рублей работыВеб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужен специалист по modx revo. 1. Нужна интеграция с crm bitrix 2. Нужно реализовать экспорт/импорт товаров.Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад