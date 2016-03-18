Доработать страничку, подключить форму гетреспонс + мелкие правки

Привет! Нужен программист с опытом работы с гетреспонс!

1. http://conf2015.nailwebinar.ru - эту страничку нужно перенести на адрес nailwebinar.ru/conf2015

2. подключить форму к кампании в гетрике conf2015

3. кампанию эту надо создать

4. и нужна метрика с целью "посещение страницы благодарности"

5. еще там в форме всплывающей написано поле "страна" - его нужно изменить на "город"

6. и после заполнения формы нужно чтоб чел попадал на стр. благодарности, страница есть

И еще там есть пара мелких правок

Бюджет: 500 рублей. Сделать нужно за сегодня-завтра