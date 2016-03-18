Доработать калькулятор (PHP/Ajax)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок145 просмотров

Доброго дня!

Є невеликий калькулятор підрахунку цін в кошику каталогу. Потрібно при виборі товару, і його параметнів, звернутися на сервер, отримати ціну, і по формулі видати вартість. Пошук товару відбувається шляхом пошуку id в заголовку.

Реалізувати потрібно до пн.

AJAXPHP
9 лет назад
webxid
38 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров