Нужна доработка скрипта комментариев для сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки133 просмотра

Нужна доработка скрипта комментариев для сайта - моего варианта

или можете предложить свой вариант если подойдет

более подробно все описал в тз

9 лет назад
dimonkasok
44 года
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

YoshiMuraKun
Александр 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$20
2 дня
Могу сказать что Александр взялся за скрипт сделал его за 2 дня как условились, отлично все сделал как мне нужно! не смотрите на молодой возраст - знания при нем! его работой доволен, спасибо!
Все хорошо, заказчик быстро ввел в курс дела, грамотно изложил все свои требования. Советую.

Заявки фрилансеров

YoshiMuraKun
Александр 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад