Скрипт для ВКонтакте

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки113 просмотров

Имеется скрипт, который поддерживает статус онлайн на странице ВК. Работает с сервера на крон через api(standalone приложение). Необходимо добавить в скрипт функцию одобрения заявок в друзья.

9 лет назад
dias999
37 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

balv
33 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$5
1 день
Всё отлично! Никаких проблем не возникло.
Хороший заказчик. Точная постановка задачи и своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

balv
33 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад