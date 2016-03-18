Реализовать модуль рассылки на сайте, cms Modx Revo

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок109 просмотров

тз

https://docs.google.com/document/d/11dUpoxnCuj2bvghk8S6o24bJe0PbNeNALJSJurtK38I/edit?usp=sharing

рассылка запускается в ручную, адреса добавляются через форму на сайте(она есть) и поле для добавления адресов должно быть в админке.

MODX
9 лет назад
itbuddha
Максим 
42 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров