Скрипт для создания надписей с анимированным gif фоном.

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки268 просмотров

Нужно написать скрипт для создания надписей с анимированным gif фоном.

Элементы:

-поле ввода текста

-выбор шрифта

-размер шрифта

-выбор фона с анимацией

9 лет назад
fboom
Смир 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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