Срочно почистить сайт от вируса

тз https://docs.google.com/document/d/11dUpoxnCuj2bvghk8S6o24bJe0PbNeNALJSJurtK38I/edit?usp=sharing рассылка запускается в ручную, адреса добавляются через форму на сайте(она есть) и поле для добавления адресов должно быть в админке.