Срочно почистить сайт от вируса

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки148 просмотров

Срочно почистить сайт от вируса

получил вот такое уведомление

Уведомляем вас о том, что с вашего аккаунта производится запуск вредоносного программного обеспечения.(и тд и тд, закблокируем и тд.).

9 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад

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Нет заявок фрилансеров