Написать бота автоматизированной обработки чеков Paymer

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки146 просмотров

Необходимо создать АПИ (класс на PHP) для выпуска\погашения\размена чеков Paymer WMZ.

По сути - это бот который автоматически делает то, что человек делает в интерфейсе руками.

Предпочтение людям, которые в теме и знают как парсить html и работали с curl-ом.

HTMLPHP
9 лет назад
alexxzhuravlev
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
3 дня назад
9 лет назад
$300
10 дней
Очень ответственный и старательный исполнитель. Идет до конца в решении вопросов. Благодарен и рекомендую.
Довольно сложный, но вместе с тем интересный проект. Было очень приятно сотрудничать. Рекомендую Алексея как грамотного и ответственного заказчика.

Заявки фрилансеров

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
3 дня назад
9 лет назад