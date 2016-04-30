Написать бота автоматизированной обработки чеков Paymer

Необходимо создать АПИ (класс на PHP) для выпуска\погашения\размена чеков Paymer WMZ.

По сути - это бот который автоматически делает то, что человек делает в интерфейсе руками.

Предпочтение людям, которые в теме и знают как парсить html и работали с curl-ом.